В Доминикане ослабили коронавирусные ограничения

ГАВАНА, 11 октября. /ТАСС/. Власти Доминиканской Республики отменили чрезвычайное положение и комендантский час, вводившиеся для борьбы с COVID-19. Об этом в понедельник сообщило агентство Prensa Latina.

Данные меры действовали с 20 июля 2020 года и не применялись лишь в национальном округе Санто-Доминго и в провинциях Ла-Альтаграсия и Педерналес, где более 70% населения были вакцинированы.

С 18 октября в силу вступят новые правила. Они предусматривают доступ в общественные места и в учебные заведения только лицам с отрицательным ПЦР-тестами на ковид, обязательное использование масок, ограничение на заполняемость в 75% залов, где проводятся массовые мероприятия.

По официальным данным, в Доминикане выявили более 365 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, 4 067 человек умерли, выздоровели 353 тыс. На 8 октября минимум одну дозу вакцины получили 6,1 млн человек, полностью вакцинированы 4,9 млн жителей.