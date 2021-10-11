В Ленобласти вводят QR-коды для посещения театров, кинотеатров и фитнес-клубов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. QR-коды для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов вводятся в Ленинградской области с 15 ноября. Соответствующее постановление подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

Как отметили в пресс-службе областного правительства, что QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации или факт заболевания, перенесенного менее полугода назад, "обретает статус пропуска".

"С 15 ноября вход в театры, кино, цирки, бассейны и на фитнес - только с документом о вакцинации от COVID-19, перенесенном заболевании или с трехдневным отрицательным ПЦР-тестом", - уточнили в пресс-службе.

Допустимая численность участников массовых мероприятий сокращена в красной зоне - до 300 человек, в желтой - до 500, в зеленой - до 1000.

Всего в Ленинградской области, по последним данным, заразились коронавирусной инфекцией 71 953 человека, выздоровели 53 952, умерли 2 493. За минувшие сутки в регионе выявили 275 случаев заражения.