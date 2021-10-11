Директор Валерия Леонтьева опроверг информацию о госпитализации певца с COVID-19

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Директор народного артиста России Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что исполнитель госпитализирован с коронавирусом.

"Все в порядке, он дома", - сказал Чигирев ТАСС и добавил, что госпитализации Леонтьева не было.

Валерий Леонтьев - советский и российский певец, исполнитель таких хитов как "Вернисаж" (совместно с Лаймой Вайкуле), "Дельтаплан", "Зеленый свет", "Казанова". Кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" 4-й степени, ордена Почета и ордена Дружбы. Артисту 72 года.