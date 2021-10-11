Эксперты 11 стран создадут в Казани стандарты для мобильных лабораторий во время инфекций

КАЗАНЬ, 11 октября. /ТАСС/. Специалисты из разных стран на международных учениях в Казани разработают единые стандарты для работ мобильных лабораторий при вспышке инфекций. Об этом журналистам в понедельник рассказал специалист Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко.

"Впервые мы увидим, как лаборатории из разных стран работают вместе, как они обмениваются информацией, как они развертывают свои мобильные лаборатории, как они собирают образцы. Все это послужит источником информации для создания единых стандартов для работ мобильных лабораторий", - сказал Стороженко.

Он уточнил, что в Казани при поддержке правительства РФ и при активном участии Роспотребнадзора создадут минимальные стандарты для мобильных лабораторий, по которым будет работать весь мир. То есть, Всемирная организация здравоохранения предложит эти стандарты как единый пакет, чтобы улучшить качество помощи, уточнил специалист Европейского бюро ВОЗ.

"Проведение учений особо актуально сегодня, когда мир продолжает борьбу с коронавирусной инфекцией. Почти два года наши врачи, ученые, специалисты прилагают все усилия для полной победы над инфекцией. Вместе с тем, по мнению многих экспертов, эта пандемия не станет последней. Крайне важно вовремя принять эффективные меры чтобы не допустить распространение опасных инфекционных заболеваний", - сказал на открытии учений президент Татарстана Рустам Минниханов.

Про учения

С 11 по 15 октября в Казани проходят первые международные учения мобильных лабораторий быстрого реагирования. В течение пяти дней 130 специалистов из 11 стран мира отработают механизмы реагирования на вспышки инфекций.

Каждой команде с представителями санэпидслужб будет оглашена определенная ситуация. Учитывая эту легенду, они развернут мобильные лаборатории, проведут исследования, ликвидацию аварий с патогенными биологическими агентами и отработают транспортировку зараженного, а также оценят качество и безопасность защитных костюмов.

В пресс-службе Роспотребнадзора отметили, что эти учения не несут никакой опасности, это будет симуляция вспышки опасных инфекций.

На учения в Казань приехали лучшие специалисты санэпидемслужб, которые работали в Африке при вспышке лихорадки эбола и других инфекций по всему миру.