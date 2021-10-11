{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Merck направила регулятору США запрос на одобрение ее таблеток от COVID-19

Компания просит разрешить использовать препарат в экстренных случаях

НЬЮ-ЙОРК, 11 октября. /ТАСС/. Американская фармацевтическая компания Merck направила в регулирующий орган при Министерстве здравоохранения и социальных служб США - Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов - запрос на одобрение применения ее таблеток от COVID-19. Об этом говорится в заявлении, размещенном в понедельник на сайте компании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Как отмечается, компания запросила у регулятора разрешения на использование таблеток в экстренных случаях "для лечения от легкого до умеренного протекания COVID-19 у взрослых, подверженных риску перерастания этого заболевания в тяжелую форму".

В случае одобрения - этот процесс может занять несколько недель - это будут первые в мире таблетки, применяемые для лечения ковида, отметило агентство Associated Press.

"Ценность [препарата] в том, что это таблетка, так что вам не придется иметь дело с инфузионными центрами и со всеми связанными с этим факторами, - заявил журналистам старший вице-президент инфекционного отделения Merck доктор Николас Картсонис. - Думаю, что это очень мощное средство, которое пополнит арсенал средств [борьбы с COVID-19]".

Таблетки можно будет принимать дома, что, как уверяют создатели препарата, не только будет способствовать скорейшему излечению от опасного заболевания, но и позволит разгрузить стационары, заполненные в настоящее время тяжело больными ковидом пациентами.

Двумя неделями ранее в компании заявили, что применение ее препарата позволяет на 50% снизить риск госпитализации инфицированных. Там сослались на результаты промежуточных исследований с участием 775 человек с легким или средним течением COVID-19. Из числа лиц, принимавших лекарство, в течение 29 дней были госпитализированы 7,3%, в то время как среди участников контрольной группы этот показатель составил 14,1%. При этом среди последних восемь пациентов умерли. В первой группе летальных исходов не зарегистрировано.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Финансирование исследований в сельском хозяйстве выросло на 86% с 2013 года
Глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что значительно увеличился и объем внебюджетного финансирования - с 6,1 млрд рублей в 2013 году до 14,2 млрд рублей в 2020 году
Читать полностью