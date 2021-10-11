В России выявили 29 409 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 29 409, это второе по величине значение за пандемию. Общее количество инфицированных увеличилось до 7 804 774, сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием. В относительном выражении прирост составил 0,38%.

В частности, за сутки было выявлено 2 184 случая в Московской области, 705 - в Самарской области, 658 - в Нижегородской области, 633 - в Воронежской области, 610 - в Республике Башкортостан. В настоящее время в России продолжают лечение 713 823 человека.

В стране шестой день фиксируют более 900 смертей от коронавируса. Этот показатель за минувшие сутки составил 957 против 962 днем ранее. Всего умерли 217 372 пациента с начала пандемии. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 2,79%.

В частности, за сутки было зарегистрировано 42 летальных случая в Свердловской области, по 36 - в Краснодарском крае и Нижегородской области, по 35 - Республике Башкортостан и Саратовской области.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 15 460. Всего уже выздоровели 6 873 579 человек. Доля выписанных пациентов снизилась до уровня 88,1% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 260 пациентов в Московской области, 509 - в Нижегородской области, 456 - в Свердловской области, 363 - в Оренбургской области, 358 - в Ростовской области.

Ситуация в Москве

В Москве выявили 5 002 случая заражения коронавирусом за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 4 610.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,3%.

Число летальных исходов в столице увеличилось на 71 против 72 днем ранее, до 29 738 человек.

Были выписаны по выздоровлению 2 284 пациента, за все время выздоровели 1 514 140. В настоящее время в столице продолжают лечение 139 799 человек.