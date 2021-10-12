Госдума продлит меры санитарной безопасности, включая ограничение на посещение

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Госдума продлит меры, направленные на борьбу с распространением нового коронавируса, включая ограничения на посещение здания на Охотном ряду. Пока вакцинировались от инфекции около 70% депутатов, этого недостаточно, заявил Вячеслав Володин, выдвинутый фракцией "Единая Россия" на пост спикера Госдумы восьмого созыва.

"Нам придется продлевать те меры безопасности, которые ранее работали", - сказал он на первом пленарном заседании новой Госдумы. Это ограничение на посещение здания нижней палаты парламента, приостановка работы столовых и буфетов, термометрия на входе, работа думских комитетов по возможности в дистанционном формате, пояснил Володин.

"На сегодняшний день вакцинировано 70% депутатов, которые зарегистрировались, много это или мало? Мало. Поэтому, уважаемые коллеги, мы с вами должны это решение принять каждый для себя", - добавил он.

"И многое другое давайте обсудим для того, чтобы парламент был работоспособен. Нам надо сочетать эти подходы, <...> сделать так, чтобы как можно меньше у нас болело депутатов, но чтобы при этом качество было высоким принимаемых законопроектов", - предложил Володин.