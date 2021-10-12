Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Маркина

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью первого официального представителя СК РФ Владимира Маркина, который заложил основу информационной политики ведомства.

Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, во вторник Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором присутствующие почтили память Маркина минутой молчания. "Владимир Иванович стоял у истоков становления Следственного комитета России как независимого следственного органа. Талантливый журналист, он очень четко представлял позицию ведомства и заложил основу его информационной политики", - сказал Бастрыкин, слова которого привели в пресс-службе СК.

Он добавил, что Маркина уважали коллеги и товарищи по службе. "И сегодня его дело продолжается", - отметил Бастрыкин.

Во вторник Следственный комитет РФ сообщил о смерти первого руководителя управления взаимодействия со СМИ СК генерал-майора юстиции Владимира Маркина. Как сообщил ТАСС источник, в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.