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Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью Маркина

Председатель СК РФ отметил, что первый официальный представитель Следственного комитета заложил основу информационной политики ведомства

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи со смертью первого официального представителя СК РФ Владимира Маркина, который заложил основу информационной политики ведомства.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе СК, во вторник Бастрыкин провел оперативное совещание, на котором присутствующие почтили память Маркина минутой молчания. "Владимир Иванович стоял у истоков становления Следственного комитета России как независимого следственного органа. Талантливый журналист, он очень четко представлял позицию ведомства и заложил основу его информационной политики", - сказал Бастрыкин, слова которого привели в пресс-службе СК.

Он добавил, что Маркина уважали коллеги и товарищи по службе. "И сегодня его дело продолжается", - отметил Бастрыкин.

Во вторник Следственный комитет РФ сообщил о смерти первого руководителя управления взаимодействия со СМИ СК генерал-майора юстиции Владимира Маркина. Как сообщил ТАСС источник, в последние годы он боролся с тяжелой болезнью.

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Бастрыкин, Александр ИвановичРоссияМаркин, Владимир Иванович
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