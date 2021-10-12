Биография бывшего официального представителя СК РФ Владимира Маркина

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 октября 2021 года стало известно, что умер первый официальный представитель Следственного комитета РФ генерал-майор юстиции Владимир Маркин.

Владимир Иванович Маркин родился 23 ноября 1956 года в Челябинске в семье рабочего.

В 1979-1980 годах он учился на подготовительном факультете в Московском государственном институте международных отношений МИД СССР (ныне МГИМО МИД России).

В 1985 году окончил факультет журналистики Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. В 2009 году заочно окончил юридический факультет Института экономики и культуры (Москва) по специальности "юриспруденция".

После окончания МГУ вернулся в Челябинск, где в 1985-1986 годах работал корреспондентом газеты "Вечерний Челябинск".

В 1986 году переехал в Москву. Был корреспондентом в редакции пропаганды Всесоюзного радио, затем ведущим программ "Время, события, люди", "Человек и закон". Тогда же создал радиопрограмму "Карьера".

В 1991 году перешел на Центральное телевидение СССР, позднее работал во Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Являлся автором и ведущим ток-шоу "Карьера" (затем "Конкурс менеджеров"), гостями которой были политики, бизнесмены, представители искусства и культуры.

В 1997-2000 годах - директор по связям с общественностью Международного фонда экономических и социальных реформ (фонд "Реформа"), который возглавлял Мартин Шаккум.

В 2000 году занимал пост первого заместителя председателя Комитета по делам печати и информации Московской области.

В 2001 году вернулся на телевидение, где работал вплоть до 2004 года продюсером информационного вещания на канале НТВ, затем исполнительным продюсером телеканала "Россия".

С 2004 по 2007 год - директор по связям с общественностью Фонда интеллектуальных технологий, который занимался вопросами сотрудничества органов власти с научными и общественными организациями, а также промышленными предприятиями.

После образования в сентябре 2007 года Следственного комитета при прокуратуре РФ (СКП РФ; руководитель - Александр Бастрыкин) Владимир Маркин был назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации СКП. В 2008-2009 годах также занимал должность заместителя председателя редакционной коллегии и главного редактора журнала "Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации".

В январе 2011 года на базе СКП РФ был создан Следственный комитет (СК) РФ, федеральный государственный орган, осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства. СК РФ возглавил Александр Бастрыкин. До июня 2011 года Владимир Маркин исполнял обязанности главы управления взаимодействия со СМИ.

С 20 июня 2011 года по 6 октября 2016 года - руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации СК РФ.

Получил широкую известность благодаря ведению активной информационной политики, в частности, в социальных сетях. В комментариях СМИ не только озвучивал официальную позицию СК, но и высказывал свою личную точку зрения на актуальные общественно-политические события.

В августе 2011 года участвовал в праймериз Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Волгограде, в ходе которых определялись претенденты на выдвижение кандидатами в депутаты Госдумы по региональному списку "Единой России". По итогам голосования занял 13-е место и не вошел в десятку кандидатов.

В 2014 году был ведущим цикла из четырех документальных исторических фильмов "Преданная Россия" на телеканале "Звезда". С октября 2015 года вел передачу "Следствие покажет с Владимиром Маркиным" на Первом канале.

С 12 октября 2016 года по 24 февраля 2019 года - первый заместитель генерального директора ПАО "Русгидро". С января 2017 года входил в правление "Русгидро".

С ноября 2016 года занимал пост председателя комитета Российского футбольного союза по безопасности и работе с болельщиками.

Являлся членом общественного совета при СК РФ (с 2016 года).

Государственный советник юстиции III класса (2010).

Генерал-майор юстиции (2011).

Был награжден орденом Дружбы (2012), ведомственными медалями.

Снимался в эпизодических ролях в телевизионных сериалах "СК", "Пятницкий", фильмах "День дурака", "Духлесс 2".

Совместно с российским певцом Станиславом Пьехой записал композицию "Родина" на музыку Виктора Дробыша.

Автор книги "Самые громкие преступления XXI века в России" (2016).