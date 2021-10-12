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Пандемия COVID-19

Власти Марий Эл выделили 18 млн рублей на увеличение коечного фонда и закупку кислорода

Глава региона Александр Евстифеев ранее сообщал, что в регионе закончились свободные койки, которые можно переоборудовать для лечения пациентов с коронавирусом

ТАСС, 12 октября. Власти Марий Эл дополнительно выделили 18 млн рублей на увеличение коечного фонда в медорганизациях региона и закупку медицинского кислорода. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

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Ранее во вторник Александр Евстифеев заявлял, что свободные койки в Марий Эл, которые можно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом, закончились и расширять коечный фонд некуда. Министр здравоохранения республики Марина Панькова отмечала, что за две недели количество коек увеличилось в 1,6 раза.

"Сегодня глава региона Александр Евстифеев подписал распоряжение правительства Марий Эл, согласно которому министерству здравоохранения республики дополнительно выделено 18 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства будут направлены на закупку медицинского кислорода, а также на оснащение и переоснащение коечного фонда в медицинских организациях республики.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Марий Эл выявлено 20 481 случай заражения коронавирусом, 19 567 пациентов выздоровели, 630 умерли. За сутки выявлены 67 случаев заражения.

Теги
РоссияЕвстифеев, Александр АлександровичМарий ЭлПандемия COVID-19
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