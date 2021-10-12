В Марий Эл исчерпали возможность расширения коечного фонда для больных с COVID-19

КАЗАНЬ, 12 октября. /ТАСС/. Свободные койки в Марий Эл, которые можно перепрофилировать для оказания помощи пациентам с коронавирусом, закончились. Расширять коечный фонд некуда, заявил глава республики Александр Евстифеев на очередном заседании оперштаба по предупреждению завоза и распространения COVID-19. Об этом во вторник сообщила пресс-служба главы региона.

"В республике нет больше койко-мест. Мы остановили плановое лечение и все койки отдали коронавирусным больным. Больше расширяться нам некуда. Если мы не остановим эту беду, то вынуждены будем госпитализировать в коридоры", - передает пресс-служба слова Евстифеева.

Он призвал жителей вакцинироваться от коронавируса.

В свою очередь, министр здравоохранения республики Марина Панькова сообщила, что за две прошедшие недели количество коек увеличилось в 1,6 раза.

"На сегодня развернуто 1 765 коек в 10 медицинских организациях. Вырос уровень госпитализаций в два раза. Остаются на прежнем уровне тяжелые формы заболеваний (до 215 человек) и количество пациентов, находящихся на ИВЛ (до 59 человек). Увеличилось в 1,5 раза количество пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке", - передает пресс-служба слова Паньковой.

Уточняется, что порядка 83% из 1,7 тыс. ковидных коек занято. Первый заместитель председателя правительства республики Александр Сальников отметил, что что от коронавируса, по статистике, в регионе умерли 630 человек, среди привитых летальных исходов нет.

За сутки в стационары республики госпитализированы 192 человека. На 12 октября в Марий Эл зарегистрировано 20 480 случаев COVID-19 с приростом в 67 человек за последние сутки. Всего вакцинированы 192,5 тыс. человек, из них 183 тыс. завершили вакцинацию.