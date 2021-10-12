На Кубани обязали привиться учащихся высших и средних образовательных учреждений

КРАСНОДАР, 12 октября. /ТАСС/. Не менее 80% учащихся высших и средних учебных заведений Краснодарского края старше 18 лет обязали привиться от коронавируса до 15 декабря. Также список подлежащих вакцинации дополнили государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу, соответствующее постановление подписал врио главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров, сообщает пресс-служба администрации региона во вторник.

"План обязательной вакцинации на Кубани увеличили до 80%. Соответствующее постановление подписал временно исполняющий обязанности главного санитарного врача по Краснодарскому краю Виктор Егоров. Также список дополнили учащиеся средних и высших образовательных учреждений старше 18 лет, государственные гражданские и муниципальные служащие, сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обязательная вакцинация коснется 80% работающих в таких сферах, как здравоохранение, образование, общепит, торговля, бытовое обслуживание, туризм, транспорт. Также в пресс-службе отметили, что пойти на эти меры решили в связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью COVID-19.

"Получить первый компонент вакцины или привиться однокомпонентной следует до 15 ноября, а вторым - до 15 декабря 2021 года", - отмтеили в пресс-службе.

На сегодня в Краснодарском крае прививки от коронавируса сделали 2 036 999 человек.