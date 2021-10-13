Премию "Глобальная энергия" вручат лауреатам 2020 и 2021 годов

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Премию "Глобальная энергия" вручат в среду на "Российской энергетической неделе" лауреатам 2020 и 2021 годов, сообщили в пресс-службе Ассоциации "Глобальная энергия". Как ожидается, премию будет вручать заместитель председателя правительства России Александр Новак.

Международная премия в области энергетики "Глобальная энергия" присуждается за выдающиеся научные исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах всего человечества.

Победителями премии "Глобальная энергия" в 2020 году стали: профессор Научного института Гран Сассо, бывший генеральный директор Европейской организации ядерных исследований (CERN) Карло Руббиа (Италия) в номинации "Традиционная энергетика" за содействие развитию устойчивой энергетики в контексте утилизации ядерных отходов и пиролиза природного газа; директор Института энергетической нанонауки им. Кавли, профессор Калифорнийского университет в Беркли Пейдун Ян (США) в номинации "Нетрадиционная энергетика" за изобретение солнечных панелей на основе наночастиц и разработки в сфере искусственного фотосинтеза; директор, профессор Национального технического университета Афин Николаос Хатцаргириу (Греция) в номинации "Новые способы применения энергии" за вклад в стабилизацию работы электросетей, разработку "умных" электросетей и микросетей с использованием искусственного интеллекта. Церемонию вручения премии в минувшем году пришлось отложить из-за пандемии.

В 2021 году первичный прием заявок, завершившийся в марте, оказался рекордным как по числу уникальных номинаций (94 против 78 в 2020 году и 39 в 2019 году), так и по числу участвующих стран (36 против 20 в 2020 году и 12 в 2019 году).

В текущем году победителями Международной премии в области энергетики "Глобальная энергия" были признаны: директор Института углехимии и химического материаловедения Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН Зинфер Исмагилов (Россия) в номинации "Традиционная энергетика" за фундаментальный вклад в химию углеродных материалов, гетерогенный катализ и борьбу с изменением климата; заведующий лабораторией управляемого фотосинтеза Института физиологии растений им. К. А. Тимирязева РАН Сулейман Аллахвердиев (Россия) в номинации "Нетрадиционная энергетика" за выдающийся вклад в развитие альтернативной энергетики, научные достижения в области проектирования систем искусственного фотосинтеза; директор Института энергетики им. Прекорта Стэнфордского университета И Цуй в номинации "Новые способы применения энергии" за исключительный вклад в разработку, синтез и характеристику наноматериалов для энергетики и окружающей среды.

И Цуй станет одним из спикеров сессии "Российской энергетической недели" "Технологии энергетического перехода: как преодолеть барьеры?", которая будет посвящена вопросам использования технологий, призванных снизить углеродный след и повысить энергоэффективность. Зинфер Исмагилов выступит с докладом на панельной сессии "Будущее угольной энергетики в эпоху борьбы за климат: конец или новое начало?". На сессии будет обсуждаться будущее угольной промышленности в условиях глобального энергоперехода, а также перспективы энергетических рынков развивающихся стран, основу которых составляет угольная генерация.

Об Ассоциации "Глобальная энергия"

Ассоциация "Глобальная энергия" - неправительственная организация, созданная в 2002 году для поддержки исследований и инноваций в области энергетики, а также содействия развитию энергетического сотрудничества. Членами Ассоциации являются ПАО "Газпром", ПАО "Сургутнефтегаз" и "Россети ФСК ЕЭС". Ассоциация помогает формировать энергетику будущего, поддерживая передовые научно-технические разработки и стимулируя международное энергетическое сотрудничество в интересах всего человечества. С 2003 года Ассоциация вручает ежегодно международную энергетическую премию "Глобальная энергия". За 18 лет лауреатами премии стали 45 ученых из 15 стран: Австралии, Австрии, Великобритании, Греции, Дании, Исландии, Италии, Канады, России, США, Украины, Франции, Швейцарии, Швеции и Японии. В прошлом году премиальный фонд составил 39 млн рублей.