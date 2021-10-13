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Российская энергетическая неделя - 2021

Вручение премии "Глобальная энергия". Трансляция завершена

Награду присудили за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, способствующие повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии
Вице-премьер РФ Александр Новак Валерий Мельников/POOL/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Александр Новак
© Валерий Мельников/POOL/ТАСС

В рамках Российской энергетической недели прошло вручение международной премии "Глобальная энергия". Эта награда присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, которые способствуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах человечества.

Ведущим церемонии выступили президент ассоциации "Глобальная энергия", телеведущий Сергей Брилев и телеведущая "России-24" Дарья Козлова. Награды вручил зампред правительства РФ Александр Новак.

Лауреатами премии 2020 года стали директор института энергетической нанонауки им. Кавли, профессор Калифорнийского университета в Беркли Ян Пейдун, старший профессор Научного института Гран Сассо, лауреат Нобелевской премии по физике Карло Руббиа и профессор кафедры электроэнергетики Афинского национального технического университета (NTUA) Николаос Хатциаргириу.

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Российская энергетическая неделя - 2021
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