Вручение премии "Глобальная энергия". Трансляция завершена

В рамках Российской энергетической недели прошло вручение международной премии "Глобальная энергия". Эта награда присуждается за выдающиеся исследования и научно-технические разработки, которые способствуют повышению эффективности и экологической безопасности источников энергии на Земле в интересах человечества.

Ведущим церемонии выступили президент ассоциации "Глобальная энергия", телеведущий Сергей Брилев и телеведущая "России-24" Дарья Козлова. Награды вручил зампред правительства РФ Александр Новак.

Лауреатами премии 2020 года стали директор института энергетической нанонауки им. Кавли, профессор Калифорнийского университета в Беркли Ян Пейдун, старший профессор Научного института Гран Сассо, лауреат Нобелевской премии по физике Карло Руббиа и профессор кафедры электроэнергетики Афинского национального технического университета (NTUA) Николаос Хатциаргириу.