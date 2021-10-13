В Госдуму внесут законопроект о страховании волонтеров

МОСКВА, 13 октября. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" подготовила законопроект об обязательном страховании волонтеров, он будет внесен в Госдуму в ходе осенней сессии. Об этом сообщил председатель думского комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"Документ уже готов и будет внесен в осеннюю сессию по согласованию с руководством партии", - приводит слова Метелева пресс-служба единороссов в среду.

Он отметил, что члены комитета вместе с коллегами из Росмолодежи и представителями молодежного парламента на первом заседании обсуждали также поддержку начинающих специалистов и вопросы занятости. "Недавно в правительстве утверждена соответствующая программа, в том числе предполагающая ряд законов, которые должны быть приняты. В целом решение проблемы оттока молодежи из Сибири и Дальнего Востока - это приоритет", - подчеркнул глава комитета.

По его словам, также члены комитета Госдумы "намерены заняться решением вопросов трудоустройства выпускников вузов, детских домов и инвалидов". "Надо посмотреть, что мешает школьникам работать, получать опыт и определяться с профессией. Сегодня работодателю сложно принять на работу подростка", - отметил Метелев.

Кроме того, на заседании обсуждался молодежный туризм и расширение возможностей путешествовать за счет субсидирования поездок, уточнил он. "Еще важный вопрос - доступ к инфраструктуре, которая находится в университетах. Огромное количество вузов обеспечены ФОКами, научными лабораториями, инновационными центрами, однако они недоступны для тех, кто не является студентом. Нам кажется, этот барьер надо снять, сделав возможным доступ к ним для всех желающих", - пояснил депутат.

Метелев добавил, что в своей работе комитет намерен сотрудничать с некоммерческими организациями. "Мы будем привлекать к работе молодежный парламент, а также региональные комитеты заксобраний по молодежной политике и комиссии Общественной палаты. Эту широкую сеть партнерств нужно выстроить, чтобы получать обратную связь от регионов по поводу проблем и предложений", - заключил он.

О страховании волонтеров

Ранее в ходе рабочей поездки в Краснодарский край секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак предложил ввести обязательное страхование волонтеров. По его словам, фракция единороссов подготовит необходимые законодательные изменения вместе с Ассоциацией волонтерских центров и направит их в правительство. Инициативу секретаря генсовета поддержали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и руководитель "Молодежки ОНФ" Игорь Кастюкевич.