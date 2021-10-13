ГАТИ выдала разрешение на работы по сохранению павильона "Эрмитаж" в Петергофе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 октября. /ТАСС/. Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) выдала разрешительную документацию для работ по сохранению павильона "Эрмитаж" в Петергофе. Об этом в среду журналистам сообщили в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

"Государственная административно-техническая инспекция выдала ордер на установку и размещение строительных лесов, складирование материалов, используемых для производства работ по сохранению объекта культурного наследия "Эрмитаж: павильон Эрмитаж, ров и мост" в Нижнем парке Петергофа", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на начальника ГАТИ Олега Зотова.

Заказчиком выступает Государственный музей-заповедник "Петергоф". Производство работ разрешено до 20 августа 2023 года.

Павильон "Эрмитаж", построенный в 1721-1725 годах, находится на побережье Финского залива, он окружен глубоким рвом и соединен с территорией парка деревянным мостиком. Здание павильона выстроено в стиле петровского барокко. В рамках работ предполагается реставрировать фасады, декоративные элементы здания, подпорные стены рва, его облицовку, водопроводящую систему.

Петергоф - один из самых посещаемых музеев России. В состав музея-заповедника входят более 30 музеев в пригородах Санкт-Петербурга. Фонтанная система Петергофа, одна из крупнейших в мире, включает 147 фонтанов, действующих в Верхнем саду и Нижнем парке бывшей императорской резиденции, основанной Петром Великим в 1710 году.