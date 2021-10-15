Работа на государство: мечтают ли белые воротнички о госкорпорациях

Работа в госсекторе (на государственной службе, в госкомпании или в организации, контролируемой государством) — на сегодня одно из наиболее востребованных направлений развития карьеры для российских топ-менеджеров. Такой вывод можно сделать из первого исследования, проведенного интернет-сервисом персонализированных рассылок вакансий Facancy, специализирующимся на предложениях для старшего и среднего руководящего состава (имеется в распоряжении ТАСС).

Укрепление позиций государства в бизнесе, появление госкорпораций, расширение компетенций в социально-политической сфере приводит к появлению новых проектов, в которых готовы участвовать менеджеры с серьезным управленческим бэкграундом. Однако так было не всегда. В Советском Союзе долгое время любая работа была работой на государство. Частных предприятий не было, а закон "Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР" вступил в силу только в 1987 году. В то же время система советских органов власти была выстроена с учетом руководящей роли Коммунистической партии, поэтому институт государственной службы был сформирован фрагментарно. По воспоминаниям чиновников тех времен (70–80-х годов), никакого специфического стремления работать на госслужбе не было — оклады были средние, социальная инфраструктура министерств также зачастую уступала производственным предприятиям. Переход в ведомство с другого места работы был связан в то время в основном с более высокой должностью на новом месте, а не спецификой организации.

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Работа над правовым оформлением института государственной службы началась в конце 80-х, но затем страну захватили перемены, а потом она и вовсе перестала существовать. Вместе с распадом СССР развалилась и существовавшая партийно-номенклатурная система госуправления. Теоретики государственного строительства в своих исследованиях указывают, что в Союзе государственный аппарат был развит слабо, в нем отсутствовали многие управленческие функции. Обретение же суверенитета поставило перед новой страной новые задачи, которые потребовали дополнительного числа управленцев. В 1995 году был принят федеральный закон "Об основах государственной службы Российской Федерации". "В 90-е годы в государственных органах царила неразбериха, — рассуждает директор Центра развития государственной службы НИУ ВШЭ Николай Клищ. — Одни учреждения упразднялись или сокращали сотрудников, другие, напротив, появлялись и набирали силу. В этой ситуации ни о какой стабильности не могло быть и речи, поэтому был большой кадровый отток в коммерцию". Одновременно, по словам эксперта, в формирующиеся структуры начали приходить люди, понимающие, что работа в госорганах дает административный ресурс, который можно использовать. С 1992 по 1997 год количество чиновников выросло вдвое и к концу 20-го столетия достигло 1,13 млн человек. Тогда же на государственном уровне начали возникать инициативы о сокращении госаппарата. В 2000 году Владимир Путин заявил о необходимости уменьшить количество госслужащих на 10%, а в 2002 году поручил правительству разработку концепции административной реформы, чтобы определить, от каких функций государство может отказаться. В ноябре 2002 года президентом была одобрена федеральная программа "Реформирование государственной службы РФ (2003–2005 годы)", предусматривающая "оптимизацию состава госслужащих". В результате этой реформы количество министерств сократилось с 23 до 16, зато увеличилось общее число федеральных ведомств — с 58 до 85. Выросло и общее число служащих. К концу 2005 года их насчитывалось 1,46 млн. Увеличение количества госслужащих продолжилось и в дальнейшем. По данным Росстата, в 2009 году цифра выросла до 1,67 млн, в 2016-м — до 2,1 млн, а в 2019 году тогдашний первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко озвучивала цифру в 2,4 млн. Правда, по ее словам, под термин "служащие" в данном случае подпадают все работники федеральных и местных госорганов. При этом статус чиновников (то есть государственных и муниципальных служащих) имеет только половина из них.

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В XXI веке популярность работы на государство переживала самые разные всплески и спады. Еще в начале 2010-х годов, согласно тогдашним исследованиям, в некоторых вузах конкурс на специальность "госуправление" превышал 150 человек на место. Однако уже к 2014 году опросы показывали, что лишь 16% студентов заранее готовили себя к госслужбе. Первые места в то время занимали такие отрасли, как консалтинг, финансы и добывающая промышленность. Впрочем, и в то время компанией, в которой они хотели бы работать, примерно четверть всех специалистов называла "Газпром". Новый всплеск интереса к государственному сектору отмечался в 2016 году. Тогда чиновниками хотели стать почти 40% молодых специалистов. В 2018 году профессия чиновника была названа одной из трех наиболее престижных у россиян. А согласно прошлогоднему исследованию аналитического центра "Авито Работы", к середине 2020 года количество запросов контактов по вакансиям на госслужбе увеличилось за год на 107%. Похоже, сейчас наблюдается очередной подъем — COVID-19 сократил количество рабочих мест, а госкомпании всегда рассматривались как надежный и качественный работодатель именно в сложные, турбулентные с точки зрения экономики времена. Комментируя результаты исследования Facancy, Николай Клищ отметил, что необходимо разделять работу непосредственно в органах государственной власти и в госкорпорациях. "Это все-таки разные структуры, с разными задачами, и поэтому мотивация работать в них у соискателей тоже разная. Госслужба — это стратегическое управление социально-экономическими процессами. Госкорпорации — это больше про управление операционное", — напоминает он. Исследование Facancy проводилось по двум категориям руководителей: топ и мидл (так называемый линейный менеджмент). Средний доход заинтересованной аудитории — от 200 тыс. рублей, опыт офисной работы составляет не менее трех лет, а одной из ключевых ценностей соискатели ставят позицию "карьерный рост". Авторы исследования взяли за 100% средний коэффициент интереса, проявленный к имеющимся вакансиям. Анализировались отклики на актуальные предложения за последние шесть месяцев. Также с рядом соискателей проводились глубинные интервью. В итоге оказалось, что среди топ-менеджеров интерес к работе в государственной компании или ведомстве в два раза выше среднего (203,45%). Это второй по уровню показатель, более охотно топы хотели бы руководить только IT-компаниями (240,39%). В свою очередь, менеджеры среднего звена относятся к возможности поработать на государство гораздо спокойнее. Среди их предпочтений лидируют благотворительные компании и некоммерческие организации (коэффициент интереса 260,52%). Госструктуры же занимают скромное шестое место (164,39%), уступая также компаниям из области искусства, ЖКХ, отельно-ресторанного и медийного бизнеса.

По словам Николая Клища, это вполне объективная картина. Уровень задач, которые ставятся перед высшим руководством, позволяют рассчитывать на привлечение кадров с высокой мотивацией, причем деньги в мотивировке далеко не на первом месте. В то же время линейные менеджеры думают о зарплате более приземленно, а государственные конторы далеко не всегда могут завлечь рыночными условиями. Отсюда и не самый высокий интерес к вакансиям. "Что касается стремления трудиться в НКО или благотворительных организациях, то и здесь все объяснимо. С одной стороны, это тоже своего рода полезная государству деятельность. Причем со сопоставимыми ведомственными зарплатами. С другой — это возможность людям реализовать свои потребности в помощи и поддержке других людей. И таких желающих, особенно среди молодого поколения менеджеров, немало", — резюмирует Николай Клищ. Кто откуда Наиболее часто сменить частную компанию на государственную стремятся топ-менеджеры из таких отраслей, как консалтинг и профессиональные услуги (12,42%), а также работники многопрофильных холдингов и компаний, управляющих активами (9,83%). Линейный менеджмент чаще всего ищет новые вызовы как раз внутри государственных структур — практически каждый пятый (19,89%) предпочел бы сменить конкретное место работы, но не систему. Более подробные сведения приведены в таблице.

Охотнее всего на работу в госорганы берут представителей таких отраслей, как консалтинг, банковская система, девелопмент, IT и сырьевой сектор. При этом чаще переход происходит на позициях линейных менеджеров, чем на топ-уровне: 69% против 31%. Другими словами, топ-менеджера из другой отрасли скорее возьмут на работу с понижением, чем предложат тот же уровень. В качестве основных причин, по которым они стремятся на работу в госкорпорации, белые воротнички называют: "участие в масштабных проектах уровня страны", "работу со смыслом, которая меняет жизнь человечества или регионов" и "большие деньги". "В отрасли сложилась уникальная ситуация, — отмечается в исследовании, — мотивация на приход на госслужбу и на уход с нее совпадает". В качестве причин ухода респонденты называют: "денег оказалось меньше, чем ожидал", "искал работу со смыслом, а меня завалили бюрократией, бумагами", "думал, что иду на большие проекты, а их не дали". "О зарплатах в госсекторе сказать однозначно нельзя. Одно дело — служба чиновником в государственном ведомстве. Здесь оклады заметно ниже рынка, и идут сюда в основном за опытом и связями, — рассказал ТАСС бывший сотрудник Банка России, занимавший позицию линейного руководителя. — А если говорить о корпорациях с госучастием, банках например, разумеется, там уровень зарплат находится на рыночном уровне". Что касается причин выгорания, то, по словам собеседника агентства, зарегулированность процедур работы над проектами в госсекторе — действительно основная причина того, что проактивные сотрудники ищут себе работу, более ориентированную на результат, а не вязнущую в многочисленных согласованиях". Уровень текучки Также в исследовании Facancy рассчитывается "коэффициент тревожности" — соотношение желающих переходить из конкретной отрасли к среднему показателю желающих переходить по всем отраслям. Результаты показали, что топ-менеджмент, уже работающий на государственные интересы, не торопится покидать свою индустрию. Их "коэффициент тревожности" составил 67,91%, что почти в три раза ниже коэффициента индустрии-лидера "Производство промышленных товаров и машиностроения" (159,11%). Как отмечается в исследовании, это 30-й показатель среди 36 наблюдаемых отраслей.

К большей подвижности склонны менеджеры линейные. Их "коэффциент тревожности" даже выше среднего (117,33%), и это девятый показатель из 36. Подробные данные приведены в таблице.