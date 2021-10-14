В ФМБА считают, что жесткие меры не заставят граждан прививаться

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Принятие государством жестких мер, в том числе по обязательной вакцинации от ковида, не сможет повлиять на ситуацию, нужно менять менталитет людей так, чтобы граждане сами были заинтересованы в сохранении своего здоровья. Такое мнение в четверг высказала первый заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Татьяна Яковлева на сессии Евразийского женского форума.

"Почему я сегодня обратилась, что дорогие женщины, давайте не на словах, а на деле начнем просвещать свое население, [потому что], сколько бы вы жестких мер не вводили, не поможет <...> Пока менталитет не сменится, <...> не государство, а человек, должен отвечать за свое здоровье, мы никакими жесткими мерами не наладим ничего", - сказала она, отвечая на вопрос, нужно ли принимать жесткие меры при возникновении опасности, когда ценой вопроса является человеческая жизнь, в том числе в вопросах вакцинации.

Первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко, в свою очередь, отметил, что стратегия России в основном заключается в том, чтобы подталкивать население самостоятельно принимать правильное решение. "Что касается вакцинации, <...> рассматривать однозначно - либо это жесткое принуждение, либо абсолютно свободно [можно принимать решение] - это тоже крайние вещи. Всегда хочется получить ответ либо "Да", либо "Нет", но на самом деле в нашем понимании, да, определенные категории просто обязаны иметь иммунитет к инфекции - врачи, соцработнкии и так далее, но все-таки политика государства больше направлена на то, что бы подталкивать жителей принимать это решение <...>, мы должны именно подтолкнуть жителей к принятию самостоятельно ответвленного решения", - сказал он на форуме.

"Россия специально пошла по комбинированному пути [принятия мер по борьбе с пандемией], когда, в зависимости от заболеваемости, распространенности вируса, уровня летальности, загрузки коечного фонда, у нас использовалась комбинированная модель: где-то вводились локальные ограничения, где-то в том числе вводились локально локдауны, но максимально все равно старались в <...> достаточно щадящем режиме и для граждан, и для экономики проводить эту комбинированную политику, не впадая в радикальное ужесточение или локальный либерализм", - добавил Фисенко.