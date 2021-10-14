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Пандемия COVID-19

Власти Белгородской области расширили действие QR-кодов на все общественные места

С 14 октября QR-код или справку о ковиде, перенесенном не более шести месяцев назад, необходимо предоставлять при посещении библиотек, музеев, кинотеатров, театров, бассейнов, выставочных залов

ТАСС, 14 октября. Власти Белгородской области на фоне роста заболеваемости ковидом с 14 октября ввели QR-коды для посещения всех общественных мест в регионе, сообщила в четверг пресс-служба правительства области.

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"В Белгородской области вводят QR-коды для посещения общественных мест. Соответствующее постановление подписано сегодня", - говорится в сообщении.

Как отмечается в документе, изменения в ранее утвержденный распорядок вступают в силу с 14 октября.

Ранее документ о вакцинации с QR-кодом необходимо было иметь при посещении фудкортов, ресторанов быстрого питания, детских комнат, развлекательных центров. Согласно изменениям, с 14 октября QR-код или справку о ковиде, перенесенном не более шести месяцев назад, необходимо предоставлять при посещении всех общественных мест, например, библиотек, музеев, кинотеатров, театров, бассейнов, выставочных залов.

Кроме того, с 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50. В регионе приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию.

С начала пандемии в Белгородской области выявили 57 045 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 49 830 человек, 1 229 пациентов умерли.

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РоссияБелгородская областьПандемия COVID-19
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