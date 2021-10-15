Кувшинников сообщил, когда в регионе смогут отменить обязательную вакцинацию и QR-коды

ТАСС, 15 октября. Коллективного иммунитета к коронавирусу в Вологодской области удастся достичь к 25 декабря при увеличении темпов вакцинации в два раза. В этом случае обязательная вакцинация и посещение общественных мест по QR-кодам будут отменены, сообщил ТАСС губернатор Олег Кувшинников.

"Сейчас в Вологодской области 59% [населения] имеют иммунную защиту, в Российской Федерации - 61%, нам осталось до иммунной защиты привить 20% [населения] от планового показателя. Я считаю, что к 25 декабря достичь этого вполне возможно, но для это необходимо увеличить темпы вакцинации как минимум в два раза, не 1,5-2 тыс. прививать, а 5-6 тыс. в сутки. Тогда 25 декабря решением главного санитарного врача будет отменен режим обязательной вакцинации отдельной категории работников, а решением правительства Вологодской области будет отменена обязательность QR-кодов, медицинских справок или ПЦР-тестов при посещении массовых мероприятий", - сказал глава региона.

Он добавил, что увеличить темпы вакцинации можно, лишь убедив людей сделать прививку и не руководствоваться ничем не подтвержденными слухами о ее опасности. Остальные меры в области приняты, вакцинацию можно пройти более чем в 140 пунктах: как в медучреждениях, так и в торговых центрах, дворцах спорта и гипермаркетах в удобное время. Все пункты располагают запасами вакцины.

По последним данным, с начала пандемии в Вологодской области выявили 72 616 случаев заражения коронавирусом, 65 555 пациентов выздоровели, 2 030 человек умерли. В связи с ростом числа заражений коронавирусом осенью этого года в регионе была введена обязательная вакцинация для работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, сферы культуры, услуг и общественного питания. Также с 1 ноября в регионе посетить места массового пребывания людей можно будет только при предъявлении QR-кода о прохождении вакцинации, документов о перенесенном заболевании или отрицательного ПЦР-теста.