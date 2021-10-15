В Мордовии начали действовать QR-коды для посещения общепита и культурных учреждений

ТАСС, 15 октября. Система QR-кодов начала действовать с пятницы для посещения предприятий общественного питания, организаций бытовых услуг и учреждений культуры и спорта в Мордовии. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы главы республики Елена Башкирцева.

"С 15 октября в Мордовии начала действовать система QR-кодов. Сведения о вакцинации или перенесенном заболевании нужны для прохода в организации общепита, бытовых услуг, культуры и спорта", - сказала собеседница агентства.

Накануне глава Мордовии Артем Здунов на заседании регионального оперштаба отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в республике крайне напряженная. Ежедневно фиксируется более ста случаев заболевания, в госпиталях находятся 2,5 тыс. человек, а недельная заболеваемость выросла на 17%. В республике 18 ковидных стационаров, развернуто максимальное за период пандемии число коек для пациентов с коронавирусом, побит и антирекорд по потреблению медицинского кислорода - в сутки в больницах Мордовии расходуется 2 700 баллонов. Здунов отметил, что введение системы QR-кодов - вынужденная мера, которая позволит не отменять запланированные мероприятия, но при этом обезопасить людей.

Региональное управление Роспотребнадзора в Мордовии 11 октября ввело обязательную вакцинацию от коронавируса для работников правоохранительных органов, государственных и муниципальных служащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, детских игровых комнат и лагерей, сферы общественного питания, торговли, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также сферы услуг. Не менее 80% от общей численности сотрудников в указанных сферах должны быть привиты первым компонентом вакцины до 15 ноября, вторым - до 15 декабря. Как ранее сообщил и. о. министра здравоохранения республики Олег Маркин, первый компонент вакцины получили более 330 тыс. человек, однако вакцинировать необходимо 517 тыс. человек. План по завершенной вакцинации в Мордовии выполнен на 62,1%.

За период пандемии в республике зафиксировано более 29 тыс. случаев коронавируса, более 25 тыс. человек выздоровели, 615 человек умерли от коронавируса как основной причины. В Мордовии запрещены массовые мероприятия, действует масочный режим, ограничена работа кафе и ресторанов до 23:00.