В Мордовии обязали привиться от COVID-19 работников сфер образования, торговли и услуг

ТАСС, 11 октября. Региональное управление Роспотребнадзора в Мордовии обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения и культуры, сферы общественного питания, ЖКХ, энергетики и транспорта, а также сферы услуг. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства за подписью главного государственного санитарного врача по республике Татьяны Харитоновой.

"Обеспечить проведение профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работающим в организациях торговли, салонах красоты, банях, саунах, соляриях, ФОКах, фитнес-клубах, бассейнах, [сфере] бытовых услуг, в том числе прачечных и химчистках, общественного питания, МФЦ, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ и энергетики, культурных, выставочных, просветительских мероприятий, театрах, кинотеатрах, концертных залах", - говорится в сообщении.