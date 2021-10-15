В Черногорию доставили партию "Спутника V"

БЕЛГРАД, 15 октября. /ТАСС/. Партия из 40 тыс. доз российской вакцины "Спутник V" доставлена в Черногорию. Об этом сообщило в пятницу министерство здравоохранения балканской страны.

"Я рада сообщить черногорским гражданам и всей общественности, что в Черногорию прибыла партия из 40 тыс. доз вакцины "Спутник V" против инфекции COVID-19, которая продолжает поступать от производителя. Таким образом, 20 тыс. граждан, ожидающих с нетерпением эту вакцину, смогут с субботы, 16 октября, получить первую дозу, а затем вторую", - сказала министр здравоохранения Черногории Елена Боровинич-Бойович.

Глава Минздрава республики выразила благодарность российскому правительству "за его понимание, готовность и вклад в скорейшую доставку вакцин в Черногорию".

По данным национального телевидения Черногории RTCG, к настоящему времени в республике с населением около 650 тыс. человек первую дозу препарата получили 252 330 жителей (40,7% от общей численности населения, включая несовершеннолетних), второй компонент - 228 492 (36,9%). Массовая вакцинация в стране началась 4 мая.

В марте власти Черногории рассчитывали, что порядка 75% населения республики к лету должно быть привито от коронавируса или иметь антитела после перенесенной болезни. По данным Института общественного здоровья, всего с начала пандемии в Черногории был подтвержден 136 681 случай инфицирования коронавирусом. Число летальных исходов достигло 2 010.