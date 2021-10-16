Газоснабжение 11 жилых домов восстановили на юго-западе Москвы после пожара на подстанции

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Газоснабжение восстановили в 11 жилых домах, которые остались без газа после пожара на подстанции на улице Грина в Москве. Об этом в субботу сообщается в Telegram-канале городского хозяйства Москвы.

"В Северном Бутове восстановлено газоснабжение потребителей 11 жилых домов. Ведется поквартирный обход для контроля подачи газа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 11 домов обеспечили газоснабжением по резервной системе, которую построили в обход поврежденной ГРП "Виллар".

"АО "Мосгаз" установило дополнительный шкаф редуцирования газа, выполнило работу по монтажу резервного участка газопровода и обеспечило подачу газа в сеть под давлением в три атмосферы", - добавляется в публикации.

Пожар на газовой подстанции начался 15 октября в 11:40. Огонь перешел на три рядом стоявшие машины. Первоначальная площадь пожара составила 10 кв. м, позже она увеличилась до 75 кв. м. В 12:37 пожар полностью ликвидирован. Пострадал один человек. Как сообщил источник ТАСС, он получил ожоги, но от госпитализации отказался.