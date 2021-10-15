Один человек пострадал при пожаре на газовой подстанции в Москве

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Один человек пострадал в результате пожара на газовой подстанции на улице Грина на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"По уточненной информации, в результате пожара пострадал один человек", - сказал собеседник агентства. Источник ТАСС в медицинских кругах уточнил, что пострадавший получил ожоги, от госпитализации он отказался.

Пожар на газовой подстанции начался в 11:40 мск. Огонь перешел на три рядом стоявшие машины, они полностью выгорели. Первоначальная площадь пожара составила 10 кв. метров, позже она увеличилась до 75 кв. метров. В 12:37 мск пожар полностью ликвидирован.