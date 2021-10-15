Газовая подстанция загорелась на юго-западе Москвы

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Пожар начался на газовой подстанции на улице Грина на юго-западе Москвы, площадь возгорания составила 10 кв. метров. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник в экстренных службах.

"По улице Грина загорелась газовая подстанция, площадь охваченная огнем - 10 кв. метров. Огонь перешел на рядом стоящую машину", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, пожарным удалось ликвидировать возгорание машины на площади 3 кв. метра, тушение пожара на подстанции продолжается. "В данный момент подача газа отключена. Информация о пострадавших не поступала", - добавил он.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что информация о пожаре на газо-распределительной подстанции по улице Грина, дом 1, корпус 8, поступила в 11:40. "Площадь возгорания уточняется", - сказали в главке. В свою очередь в пресс-службе столичной Госавтоинспекции добавили, что на месте происшествия работают оперативные службы. "На месте также находится экипаж дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе.