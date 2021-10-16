{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Альбом "21" Адель стал самым продаваемым "женским" диском в британской музыкальной истории

Диск возглавил чарты в 30 странах и получил Grammy в каждой из шести заявленных категорий

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Альбом "21" британской певицы Адель назван самым продаваемым в Соединенном Королевстве диском среди записанных женщинами. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией Official Charts company. Она отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Продажи второго студийного альбома певицы, увидевшего свет в 2011 году, превысили отметку в 5 млн. По этому показателю Адель обошла таких исполнительниц, как Эми Уайнхаус с диском Back to Black (3,9 млн), Мадонну с альбомом The Immaculate Collection (3,7 млн) и Шанию Твейн, записавшую диск Come On Over (3,4 млн). Замыкает первую пятерку списка еще один альбом Адель - выпущенный в 2015 году "25".

Альбом "21", включающий в себя такие хиты, как Rolling In The Deep, Someone Like You и Set Fire To The Rain, в общей сложности продержался 23 недели на высшей строчке британского хит-парада альбомов. Его название означает возраст исполнительницы в момент его записи. Диск возглавил чарты в 30 странах и получил Grammy в каждой из шести заявленных категорий, включая престижную номинацию "За лучший альбом". К настоящему моменту в мире было продано более 31 млн копий диска.

В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Как объявила на этой неделе певица, ее новый, четвертый по счету, студийный альбом под названием "30" выйдет 19 ноября. Он станет первой пластинкой, записанной Адель после шестилетнего перерыва.

Теги
Великобритания
В петербургских университетах откроются шесть научных лабораторий
На их создание из федерального бюджета выделили 90 млн рублей
Читать полностью