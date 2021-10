Альбом "21" Адель стал самым продаваемым "женским" диском в британской музыкальной истории

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Альбом "21" британской певицы Адель назван самым продаваемым в Соединенном Королевстве диском среди записанных женщинами. Об этом говорится в заявлении, распространенном в субботу компанией Official Charts company. Она отвечает за составление и публикацию музыкальных хит-парадов Соединенного Королевства.

Продажи второго студийного альбома певицы, увидевшего свет в 2011 году, превысили отметку в 5 млн. По этому показателю Адель обошла таких исполнительниц, как Эми Уайнхаус с диском Back to Black (3,9 млн), Мадонну с альбомом The Immaculate Collection (3,7 млн) и Шанию Твейн, записавшую диск Come On Over (3,4 млн). Замыкает первую пятерку списка еще один альбом Адель - выпущенный в 2015 году "25".

Альбом "21", включающий в себя такие хиты, как Rolling In The Deep, Someone Like You и Set Fire To The Rain, в общей сложности продержался 23 недели на высшей строчке британского хит-парада альбомов. Его название означает возраст исполнительницы в момент его записи. Диск возглавил чарты в 30 странах и получил Grammy в каждой из шести заявленных категорий, включая престижную номинацию "За лучший альбом". К настоящему моменту в мире было продано более 31 млн копий диска.

В 2013 году за песню к фильму про приключения Джеймса Бонда "007: Координаты "Скайфолл" (Skyfall) Адель была удостоена премий "Оскар" и "Золотой глобус".

Как объявила на этой неделе певица, ее новый, четвертый по счету, студийный альбом под названием "30" выйдет 19 ноября. Он станет первой пластинкой, записанной Адель после шестилетнего перерыва.