Синоптики предупредили о ветре с порывами до 35 м/с на Курильских островах 18 октября

ТАСС, 17 октября. Синоптики предупредили о сильном ветре с порывами до 35 м/с на Курильских островах в понедельник, сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Ночью и утром 18 октября 2021 года в МО (муниципальном образовании) Северо-Курильский ГО (городской округ) прогнозируется усиление ветра 27-32 м/с, порывы 33-35 м/с (ураган)", - говорится в сообщении.

Также 18 октября на территории Южно-Курильского и Курильского городских округов прогнозируется усиление ветра до 20-25 м/с, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

В администрации округов и взаимодействующие структуры направлены экстренные предупреждения и рекомендации по реагированию.

Сахалин находится под действием сильного циклона. Из-за ураганного ветра в разных населенных пунктах отмечаются перебои с электричеством, повалило деревья и опоры линий электропередачи, с некоторых зданий сорвало кровли, из-за обрушения одной кровли погибли два человека.