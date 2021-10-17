Пострадавшая после обрушения кровли здания на Сахалине умерла в больнице

ТАСС, 17 октября. Врачи не смогли спасти женщину, пострадавшую после обрушения кровли здания в Александровске-Сахалинском. Об этом сообщил в воскресенье глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее сообщалось, что в результате обрушения кровли из-за непогоды погиб мужчина, женщину госпитализировали. Было возбуждено уголовное дело о халатности.

"Только что министр здравоохранения Владимир Кузнецов сообщил мне, что врачам не удалось спасти второго пострадавшего от падения обломков кровли в Александровске-Сахалинском. Женщина умерла на операционном столе. Соболезную близким и родным. Мы окажем семье финансовую и другую необходимую помощь", - написал Лимаренко в своем Telegram-канале.