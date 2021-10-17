При обрушении кровли здания на Сахалине погиб человек

ТАСС, 17 октября. Кровля здания упала на людей в Александровск-Сахалинском, один человек погиб, один пострадал. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Сахалину.

В городе идет снег, порывы ветра достигают 33 м/с.

"Тымовским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области по факту обрушения крыши одного из жилых домов по ул. Ленина в Александровск-Сахалинском, в результате чего один человек погиб, еще одна пострадавшая доставлена в лечебное учреждение, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ "Халатность", - говорится в сообщении.

Проводится осмотр места происшествия, работает следственно-оперативная группа.

При расследовании уголовного дела дадут оценку работы проводивших ремонт кровли многоквартирного дома, а также принимавших этот ремонт.

Помощь властей

Власти Сахалинской области окажут помощь семьям погибшего и пострадавшего при обрушении кровли здания в Александровск-Сахалинском, сообщила администрация губернатора и правительства региона.

"Случилось несчастье - в разгул стихии погиб человек. Сейчас первостепенно оказать всю необходимую помощь семье погибшего и пострадавшего. Ситуация в Александровск-Сахалинском районе находится на особом контроле в правительстве Сахалинской области. Идут восстановительные работы", - приводятся в сообщении слова главы региона Валерия Лимаренко.

В городской округ выехала совместная оперативная группа главного управления МЧС России по Сахалинской области и регионального агентства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуация и пожарной безопасности. Также в Александровск-Сахалинском по поручению губернатора отправятся руководитель фонда капитального ремонта и заместитель министра ЖКХ области для помощи муниципалитету в ликвидации последствий.