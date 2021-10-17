Самолет с Новицким, Пересильд и Шипенко приземлился на аэродроме Чкаловский

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Самолет Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина, на борту которого находятся космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, приземлился на аэродроме Чкаловский. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar .

Как следует из информации сервиса, самолет Ту-204-300 вылетел из Караганды в 17:52 по местному времени (14:52 мск). В настоящий момент он приземлился на взлетно-посадочную полосу подмосковного аэродрома.

Космонавты после приземления перелетают на самолетах Ту-204-300. Они позволяют перевозить до 53 пассажиров, размещенных в трех салонах. Для космонавтов оборудованы специализированные купе, оснащенные интерактивной системой развлечений. Планируется, что киноэкипаж отправятся на реабилитацию в Звездный городок.

Спускаемый аппарат "Союза МС-18" совершил посадку в Казахстане в 07:35 мск в воскресенье. Пересильд и Шипенко на борту МКС впервые в мире снимали художественный фильм в космосе. Космическая драма под рабочим названием "Вызов" - это история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. Они провели на орбите 12 суток. Новицкий находился на МКС с 9 апреля.

Фильм является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White. В съемках также принимали участие и российские космонавты - Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров. Шкаплеров и Дубров остались на МКС до весны 2022 года.