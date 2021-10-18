Число привитых от ковида в Воронежской области выросло почти на 8% после введения QR-кодов

ВОРОНЕЖ, 18 октября. /ТАСС/. Число сделавших прививку от ковида выросло за неделю на 55,7 тыс. человек, или почти на 8% в Воронежской области, где с 11 октября ввели систему QR-кодов для входа в рестораны, кафе, театры и другие учреждения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба правительства Воронежской области.

"К утру понедельника, 18 октября, число привитых от коронавируса жителей региона [составляет] 811 999, в том числе двукратно - 741 564", - говорится в сообщении.

На утро 11 октября в Воронежской области от коронавируса было привито 756 255 человек, в том числе двукратно - 713 971. С 11 октября в регионе введена система QR-кодов, только по коду разрешен вход во все заведения общественного питания, в театры, спортивные клубы, фитнес-центры, бассейны, музеи, музеи-заповедники, кинотеатры, санатории, гостиницы, базы отдыха и многие другие учреждения.

В регионе планируют вакцинировать от ковида 80% взрослого населения Воронежской области, это 1 516 376 человек. На 18 октября ревакцинацию прошли 60 926 человек. Первым компонентом привиты 53,5% от общего плана вакцинации взрослого населения.

В Воронежской области с начала пандемии зафиксирован 143 921 случай ковида. Из числа заразившихся выздоровели 116 249 человек, 6 420 пациентов умерли. В регионе с марта 2020 года введен режим повышенной готовности, с мая 2020 года обязателен масочный режим, который необходимо соблюдать, в частности, в общественном транспорте, торговых центрах. В регионе введена обязательная вакцинация для ряда граждан, с 11 октября все школьники и большинство студентов перешли на дистанционное обучение.