Для волонтеров и пожилых жителей на Алтае ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

БАРНАУЛ, 18 октября. Число жителей, подлежащих обязательной вакцинации от коронавируса, расширили в Алтайском крае, добавив к ним волонтеров, пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила на пресс-конференции в понедельник начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по региону Ольга Егорова.

"Мы внесли изменения в постановление [об обязательной вакцинации], туда мы добавили лиц старше 60, лиц с хроническими заболеваниями и волонтеров. Первую прививку они должны сделать до 22 ноября, вторую до 22 декабря", - сказала Егорова.

По ее словам, также в регионе ужесточили требования к охвату вакцинированных - в группах, для которых вакцинация обязательна, должно быть привито не 60%, как раньше, а не менее 80%.

Постановление о введении обязательной вакцинации для определенных категорий населения Алтайского края было подписано руководителем регионального управления Роспотребнадзора Ириной Пащенко в июле текущего года. Тогда обязательная вакцинация была введена для работников торговли, общественного питания, образования, здравоохранения, соцзащиты, ЖКХ и энергетики, сферы услуг. Также эта мера касалась госслужащих, полицейских, сотрудников МЧС.

Всего в Алтайском крае с начала пандемии коронавирус подтвержден у 83 097 жителей. По последним данным, в регионе привиты 727 056 человек, из которых 675 840 человек привились двумя компонентами вакцины.