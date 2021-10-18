Страны ЕС выдали уже почти 600 млн сертификатов о вакцинации

БРЮССЕЛЬ, 18 октября. /ТАСС/. Страны - члены Евросоюза выдали с июня текущего года почти 600 млн сертификатов о вакцинации. Об этом сообщила в понедельник Еврокомиссия (ЕК).

"Сертификат ЕС стал ключевым элементом в ответных мерах на пандемию COVID-19, когда было выдано более 591 млн сертификатов. Сертификат, который охватывает вакцинацию, тестирование и восстановление от COVID-19, облегчает безопасное путешествие для граждан, а также является ключевой мерой для поддержки сильно пострадавшей индустрии туризма в Европе", - говорится в заявлении ЕК.

В документе подчеркивается, что сертификат ЕС пользуется успехом во всем мире. "Он установил глобальный стандарт и в настоящее время является единственной системой, уже действующей на международном уровне. 43 страны на четырех континентах подключены к системе, и в ближайшие недели и месяцы их число увеличится", - добавили в ЕК.

Сертификат о вакцинации введен в ЕС с середины июня. Он включает три вида информации об иммунитете к коронавирусу их владельца - сведения о вакцинации, о перенесенном заболевании и о ПЦР-тестах, сделанных не более чем 72 часа назад. Для обладателей этого документа в ЕС сокращены или отменены внутренние карантинные ограничения при пересечении границ между странами Евросоюза.