Экс-глава отделения РКК в Москве Трунов просит суд отменить назначение главы организации

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Председатель московского отделения общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", адвокат Игорь Трунов обжаловал в Черемушкинском районном суде решение о временном приостановлении своих полномочий и назначение нового главы РКК. Об этом ТАСС сообщил сам Трунов. Соответствующая копия иска также есть в распоряжении агентства.

"Я прошу Черемушкинский суд признать недействительным с момента принятия решение XVII съезд общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" от 23 апреля 2021 года об избрании председателя РКК и внесении изменений в устав РКК, оформленных протоколом от 23 апреля 2021 года. Также я прошу признать недействительными решения организации "Российский Красный Крест" от 17 августа 2021 года", - рассказал собеседник агентства.

После публикации два месяца назад материала ТАСС о том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-председателя общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест" Раисы Лукутцовой по факту мошенничества в особо крупном размере, связанного с продажей зданий подмосковного санатория "Дружба" по заниженной цене, полномочия Игоря Трунова были временно приостановлены указом нового руководителя РКК, которым стал исполнительный директор Павел Савчук. Именно это решение истец оспаривает в районном суде, а также само назначение Савчука на новую должность.

23 апреля на очередном съезде делегатов организации была утверждена новая редакция устава РКК, были выбраны новый председатель организации, состав правления РКК и ревизионная комиссия. "Также на съезде были приняты решения об утверждении отчета о проделанной работе Лукутцовой, ее отстранении от должности, а также внесены изменения в учредительные документы РКК, - уточнил Игорь Трунов. - Эти решения являются незаконными, не соответствующими российскому и международному законодательству, принятыми с нарушением положений устава РКК и руководства по уставу обществ Международного Красного Креста и Красного Полумесяца, которыми национальные общества обязаны руководствоваться при принятии уставов национальных обществ, в связи с чем - подлежащими отмене".

ТАСС пока не располагает комментариями ответчика и его представителей.

Смена главы РКК

Как сообщалось ранее, следователями возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц, входящих в руководство общероссийской общественной организации "Российский Красный Крест", среди которых - задержанная в мае этого года с поличным при получении взятки уже бывший председатель организации Лукутцова, и иных лиц, причастных к хищению имущества РКК, по фактам совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Трунов попросил главу СК Александра Бастрыкина взять под свой особый контроль расследование всех преступлений, установленных следствием, среди которых попытка продажи имущества "Дружбы" в рамках дела о банкротстве организации, говорится в документе, с которым ранее ознакомился ТАСС.

Кроме того, как следует из заявления, по делу проводится проверка по факту хищений, связанных с другими объектами недвижимости: базой отдыха в подмосковном поселке Хлебниково, базой спасательной службы на Мосфильмовской улице в Москве и столичным административным зданием. Дело о попытке продажи санатория было возбуждено 19 января этого года следователями Главного следственного управления СК РФ. В документе на имя Бастрыкина утверждается, что Лукутцова была задержана 28 мая этого года при получении взятки в размере 30 млн рублей в виде первой части требуемой ею суммы в размере 65 млн рублей.

Как уточнял ТАСС источник в органах следствия, уголовное дело возбуждено, а по факту совершения других преступлений коррупционной направленности со стороны руководства РКК проводится проверка.

О санатории

Санаторий "Дружба" является лечебно-профилактическим учреждением Российского Красного Креста, предназначен для отдыха и реабилитации отдыхающих с заболеваниями общетерапевтического профиля и расположен в лесном массиве на берегу Клязьминского водохранилища в 8 км от МКАД по Дмитровскому шоссе в районе поселка Троицкого. На сегодняшний день, утверждает в своем заявлении Трунов, ООО "РКК-Дружба", являясь единственным оставшимся учредителем (два других были обанкрочены и "исчезли"), владеет только 32% доли в уставном капитале ООО "Дружба", которая на сегодняшний день является владельцем санатория, налоговая задолженность РКК составляет более 10 млн рублей. Трунов также просил проверить информацию о том, что якобы должностные лица РКК, злоупотребляя своим служебным положением, нарушая устав организации, без ведома или в составе организованной группы коллегиальных органов управления РКК, провели целую серию перерегистраций собственников этого имущественного комплекса, каждый раз добавляя все новых и новых так называемых учредителей: различные коммерческие предприятия, не имеющие никакого отношения к Российскому Красному Кресту".