Пострадавшим при сходе оползня в сочинском поселке начали выплачивать компенсации

СОЧИ, 19 октября. /ТАСС/. Пострадавшие из-за схода оползня жители сочинского поселка Сергей-Поле начали получать выплаты, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города во вторник.

"Средства перечислили на счета получателей. По 10 тыс. рублей выплачивают всем гражданам, признанным пострадавшими от схода оползня. Единовременная финансовая помощь за частичную утрату имущества составляет 50 тыс., за полную утрату - 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты проводятся из резервного фонда администрации города Сочи на основании введенного режима ЧС муниципального характера.

Пятого октября из-за сильных дождей в поселке Сергей-Поле сошел оползень. Пострадали 23 здания, разрушенным оказался коттеджный поселок. Людей срочно эвакуировали в местные средства размещения, пострадавших среди них нет.