Директора аквапарка в Волжском оштрафовали за отказ пустить в заведение ребенка с аутизмом

ВОЛГОГРАД, 19 октября. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области оштрафовало владельца аквапарка "XXI век" в городе Волжский в связи с отказом пустить в аквапарк ребенка с аутизмом, сообщили во вторник в ведомстве.

"По итогам рассмотрения административного дела предприниматель был признан виновным в совершении административного правонарушения, ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей. Постановление не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в действиях индивидуального предпринимателя содержатся признаки нарушения требований Гражданского кодекса РФ.

Ранее прокуратура Волгоградской области организовала проверку информации о недопуске семьи с ребенком, страдающим аутизмом, в аквапарк в Волжском. Позже доследственную проверку начал Следственный комитет. Прокурорская проверка выявила, что законные основания для недопуска семьи отсутствовали, инициирован вопрос о привлечении владельца заведения Григория Газаряна к административной ответственности. В адрес руководства аквапарка было внесено представление об устранении нарушений и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.