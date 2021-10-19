Режим ЧС сняли в районе Приангарья, где потерпел крушение самолет

ИРКУТСК, 19 октября. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации, который вводился из-за крушения самолета L-410, сняли в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в связи с ликвидацией последствий происшествия. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Режим ЧС снят", - сказал собеседник агентства.

Самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское, расположенного примерно в 500 км от Иркутска, 12 сентября. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. Четыре человека погибли, 12 пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.