ВЦИОМ: большинство россиян знают об инциденте с дракой в московском метро

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Более половины опрошенных россиян (69%) слышали об инциденте с молодым человеком, который защитил от хулиганов девушку в московском метро. В основном россияне считают, что в подобных грубых и несправедливых ситуациях нужно сразу вмешиваться, следует из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным следствия, вечером 4 октября трое мужчин в вагоне поезда московского метро нецензурно выражались в адрес женщин и угрожали им. Молодой человек сделал им замечание, в ответ на которое мужчины избили его. Хулиганы попытались скрыться, но были задержаны полицейскими, они арестованы. Расследованием уголовного дела занимается центральный аппарат СК России, полиция возбудила дело о хулиганстве.

"69% россиян информированы о ситуации, произошедшей недавно в московском метро, когда пассажиры-мужчины стали негативно и слишком эмоционально высказываться в адрес женщины, а посторонний мужчина вступился за женщину, после чего был избит. 67% россиян считают, что в подобных ситуациях следует вмешаться сразу, как только почувствовали грубость и несправедливость, а 22% полагают, что следует стараться не вмешиваться, чтобы не спровоцировать развитие конфликта, вызвать и ждать полицию", - говорится в результатах опроса, имеющихся в распоряжении ТАСС.

По мнению тех, кто знаком с историей, главной причиной произошедшего стало бескультурье (31%), большое число приезжих (15%), чувство безнаказанности у нападавших (10%), а также безразличие окружающих и агрессия (по 8%). Более трети - 37% опрошенных считают, что зачинщиков драки в метро необходимо лишить свободы, 21% высказались за денежный штраф, 18% выступают за принудительные общественные работы, 15% - за арест на срок до шести месяцев.

В целом большинство россиян (62%) за последние два-три месяца не сталкивались с похожими ситуациями, а 37% были свидетелями случаев, когда кто-то начинает вести себя грубо, хамит, негативно и слишком эмоционально высказывается в адрес другого человека. По мнению опрошенных, для предотвращения подобных конфликтов в общественном транспорте необходимо воспитание в семье и школах (14%), еще 10% считают, что нужно больше сотрудников полиции и 6% полагают, что необходимо улучшить работу правоохранительных органов (6%).

Опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 16 октября 2021 г., в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет.