Кировская область развернула максимальное за пандемию число коек для пациентов с ковидом

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области развернули более 5,5 тыс. коек в инфекционных госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

"Министерством здравоохранения Кировской области принято решение об открытии дополнительных инфекционных коек, на сегодняшний день их уже более 5,5 тыс. Под инфекционные госпитали задействованы все возможные коечные мощности", - сказал Черняев.

Министр здравоохранения региона отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе остается тяжелой. На лечении находятся более 15 тыс. человек - это максимальное число с начала пандемии. Почти 11 тыс. пациентов лечатся в амбулаторных условиях, 5,5 тыс. человек находятся в стационарах, 204 пациента с коронавирусом - в отделении реанимации и интенсивной терапии, при этом 41 пациент - на ИВЛ.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Кировскую область среди 17 регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 61 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 56 тыс. человек выздоровели, 572 пациента скончались. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Коллективный иммунитет сформирован у 38% населения.