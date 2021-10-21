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Пандемия COVID-19

Кировская область развернула максимальное за пандемию число коек для пациентов с ковидом

На лечении находятся более 15 тыс. человек, из них 5,5 тыс. - в стационарах

КИРОВ, 21 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области развернули более 5,5 тыс. коек в инфекционных госпиталях для лечения пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил ТАСС в четверг министр здравоохранения региона Андрей Черняев.

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"Министерством здравоохранения Кировской области принято решение об открытии дополнительных инфекционных коек, на сегодняшний день их уже более 5,5 тыс. Под инфекционные госпитали задействованы все возможные коечные мощности", - сказал Черняев.

Министр здравоохранения региона отметил, что ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции в регионе остается тяжелой. На лечении находятся более 15 тыс. человек - это максимальное число с начала пандемии. Почти 11 тыс. пациентов лечатся в амбулаторных условиях, 5,5 тыс. человек находятся в стационарах, 204 пациента с коронавирусом - в отделении реанимации и интенсивной терапии, при этом 41 пациент - на ИВЛ.

В среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала Кировскую область среди 17 регионов, где сложилась наиболее критическая ситуация со смертностью, госпитализацией и долей тяжелых больных, находящихся на искусственной вентиляции легких.

11 октября региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения, культуры и спорта, сферы услуг, торговли, общественного питания и транспорта, а также других организаций. Организовать вакцинацию предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, до 10 декабря - вторым компонентом. При этом должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявлено более 61 тыс. случаев заболевания коронавирусом, более 56 тыс. человек выздоровели, 572 пациента скончались. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия. Коллективный иммунитет сформирован у 38% населения.

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