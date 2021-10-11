Работников некоторых сфер в Кировской области обязали привиться от COVID-19

ТАСС, 11 октября. Региональное управление Роспотребнадзора по Кировской области обязало начать обязательную вакцинацию от коронавируса госслужащих, работников образования, здравоохранения и культуры, сферы услуг и других организаций. Об этом сообщается в группе оперштаба региона в сети "ВКонтакте".

"Сегодня главный государственный санитарный врач по Кировской области подписала постановление "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям". Постановление определяет категории граждан, подлежащие обязательной вакцинации против COVID-19. В их числе работники сферы торговли, салонов красоты, бытовых услуг и общественного питания, общественного транспорта и такси, системы ЖКХ, образования, здравоохранения и социального обслуживания, культуры и спорта. Обязательной вакцинации подлежат федеральные, государственные и муниципальные служащие. Постановление распространяется на организации всех форм собственности и индивидуальных предпринимателей", - говорится в сообщении.

Организовать вакцинацию, в том числе повторную и переболевших COVID-19 через полгода после перенесенного заболевания, предписано в срок до 10 ноября 2021 года первым компонентом вакцины, а в срок до 10 декабря - вторым компонентом. Должны быть привиты не менее 80% от общей численности работников. Исключение может быть сделано только для лиц, имеющих противопоказания к прививке.

По данным ведомства, чаще всего ковидом заражаются люди от 13 до 60 лет, активно использующие общественный транспорт и посещающие общественные места. Высокий уровень заболеваемости у работников образования и сферы услуг.

В Минздраве региона отметили, что пройти вакцинацию от новой коронавирусной инфекции жители области могут ежедневно в городских и районных поликлиниках, медицинские организации имеют достаточный запас вакцины от COVID-19, который в настоящее время составляет более 190 тысяч доз. По заявкам работодателей проводится выездная вакцинация в организациях и на предприятиях. Продолжают работу мобильные прививочные пункты. Также с 13 октября возобновляет работу пункт вакцинации в ЦУМе.

По данным пресс-службы правительства области, число пациентов с ковидом в стационарах в Кировской области впервые с начала пандемии превысило 5 тыс., также растет количество амбулаторных пациентов, всего лечение от новой коронавирусной инфекции проходят более 14,5 тыс. жителей региона. Инфекционные госпитали развернуты в 29 структурных подразделениях медицинских учреждений. С начала пандемии выявлено 59 267 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 55 138 человек, умерли 552. В регионе действует масочный режим, запрещены массовые мероприятия.