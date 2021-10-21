Путин согласился с идеей проводить больше мероприятий, связанных с Российской империей

О возможностях кризиса и разумном консерватизме. Чему Путин посвятил речь на "Валдае"

Депутат Госдумы Константин Затулин на заседании клуба "Валдай" в четверг отметил, что все, что связано с 300-летием с момента основания империи, "как-то проходит в обстановке молчания", хотя это большой этап в российской истории. Он сообщил, что отправил в адрес президента письмо с просьбой рассмотреть возможность более активного участия в организации мероприятий в честь этого юбилея.

"Непрерывность истории - это важная вещь, чтобы понимать, куда мы идем дальше. Я полностью с вами согласен. Если мы здесь в чем-то недорабатываем, я приношу свои извинения", - сказал Путин.

"Следующие мероприятия будут с вашим именем связаны", - в шутку добавил президент.