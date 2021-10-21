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Путин согласился с идеей проводить больше мероприятий, связанных с Российской империей

Как добавил президент, "непрерывность истории - это важная вещь, чтобы понимать, куда мы идем дальше"

СОЧИ, 21 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин согласился с идеей проводить больше мероприятий, посвященных Российской империи.

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Депутат Госдумы Константин Затулин на заседании клуба "Валдай" в четверг отметил, что все, что связано с 300-летием с момента основания империи, "как-то проходит в обстановке молчания", хотя это большой этап в российской истории. Он сообщил, что отправил в адрес президента письмо с просьбой рассмотреть возможность более активного участия в организации мероприятий в честь этого юбилея.

"Непрерывность истории - это важная вещь, чтобы понимать, куда мы идем дальше. Я полностью с вами согласен. Если мы здесь в чем-то недорабатываем, я приношу свои извинения", - сказал Путин.

"Следующие мероприятия будут с вашим именем связаны", - в шутку добавил президент.

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