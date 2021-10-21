Росстат получает около 500 обращений от россиян по поводу переписи населения ежедневно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Порядка 500 обращений ежедневно поступает в Росстат от россиян по вопросам переписи населения. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Росстата в четверг.

"Ежедневно Росстат фиксирует около 500 обращений от россиян. Люди задают вопросы о том, как заполнить анкету, как отличить переписчика от мошенников, может ли он спрашивать документы", - рассказали в пресс-службе.

Заместитель руководителя Росстата Павел Смелов в свою очередь пояснил ТАСС, что каждый россиянин может обратиться в территориальные органы Росстата или в социальные сети ведомства в том случае, если переписчики как-то нарушают регламент проведения переписи. В частности, сообщать стоит про нарушения мер безопасности, которые предусмотрены для защиты от коронавируса.

"В случае, если кто-то выявляет нарушения со стороны переписчиков, он может сразу обратиться на переписной участок рядом с домом или в территориальный орган Росстата, чтобы рассказать о нарушении - например, если у переписчика неправильно надета маска или нет перчаток. Также можно написать в социальные сети Росстата, ответ придет в течение суток. Мы берем на себя обязанность провести с нарушителем беседу", - рассказал он.

По словам Смелова, в начале каждой переписи населения происходит небольшое сокращение числа переписчиков. "Каждый переписчик может расторгнуть контракт с Росстатом без каких-либо санкций. При этом за отработанные дни будут выплачены деньги. Такие случаи были в каждой переписи - у нас около 10% идет ротация в начале", - заключил он.

Согласно постановлению правительства РФ, Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы". Итоги первого этапа Всероссийской переписи населения будут опубликованы до 31 мая 2022 года, второго - до 31 декабря 2022 года.