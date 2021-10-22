Погибшая на съемках фильма в США оператор была гражданкой Украины

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Оператор Галина Хатчинс, получившая смертельную травму на съемках фильма в США, была украинской гражданкой. Об этом сообщил в пятницу представитель МИД Украины Олег Николенко.

"Консулы [Украины в Сан-Франциско] также устанавливают связь с родными украинки, чтобы оказать необходимую консульскую и правовую помощь", - сказал он агентству РБК-Украина.

По словам Николенко, Киев уже получил подтверждение наличия у Хатчинс гражданства Украины.

В четверг на съемочной площадке фильма фильма "Ржавчина" (Rust) в американском штате Нью-Мексико актер Алек Болдуин во время репетиции выстрелил из оружия, которое должно было быть заряжено холостыми патронами. В результате были ранены режиссер Джоэл Соуза и 42-летняя оператор Галина Хатчинс, которая умерла в больнице.

Полиция начала расследование. Съемки фильма приостановлены.