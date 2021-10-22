Сайт института социологии, опубликовавшего падение рейтинга партии Зеленского, взломали

КИЕВ, 22 октября. /ТАСС/. Сайт Киевского международного института социологии (КМИС) подвергся хакерской атаке на следующий день после публикации результатов опроса, свидетельствующего о потере правящей партией "Слуга народа" лидирующей позиции в рейтинге популярности. Об этом в пятницу украинскому изданию "Главком" сообщил руководитель социологических и политических исследований КМИС Антон Грушевский.

"Это правда, сегодня его сломали. Сейчас идут работы по восстановлению сайта", - сказал он. Грушевский добавил, что накануне коллектив института получил письмо с угрозами.

В четверг КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым правящая партия "Слуга народа" впервые с 2019 года потеряла лидирующую позицию в рейтинге популярности политических сил в стране, уступив первое место партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность". 19 октября институтом социологии также были опубликованы результаты опроса, свидетельствующие о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского с 33,3% до 24,7%.