МГУ планирует привить 80% сотрудников к январю 2022 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Ректор МГУ Виктор Садовничий заявил, что к январю 2022 года университет планирует привить 80% сотрудников. На данный момент привито 72%, сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24" .

"У нас сейчас вакцинировано второй вакциной 72%, мы к январю ставим задачу вакцинировать 80% всех сотрудников. Таким образом, надеемся, что ситуация в университете в смысле ковида будет стабильной", - отметил ректор.

Садовничий подчеркнул, что доля привитых среди студентов МГУ меньше. "Мне кажется, что это связано в целом с недостатками нашей работы. Около 40% вакцинированы двумя вакцинами", - сказал он. Такой низкий процент вакцинированных студентов ректор МГУ связал и с тем, что студенты недооценивают опасность.

В свою очередь ректор РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина Виктор Мартынов заявил, что в его университете привито уже 85% преподавателей и около 50% студентов. "У нас [ситуация с вакцинацией] чуть лучше. У нас уже сейчас где-то 85% преподавателей имеют прививки, а у студентов это чуть менее 50%", - сказал он.

По словам Мартынова, в университете активно ведется работа над тем, чтобы студенты прививались максимально активно. "Люди, которые работают для обеспечения всей страны нефтью, газом, энергией, электроэнергией, не могут болеть, они должны работать", - подчеркнул он.

Ректор РГУ отметил, что обязательным условием производственной практики в нефтегазовой области является наличие прививок, в том числе от коронавируса, и студенты это понимают. "На реальные месторождения, на реальные НПЗ, ГПЗ никто не допустит, если они [студенты] не будут иметь не только прививку, но и тест ПЦР, естественно", - сказал Мартынов. "Чтобы быть успешными, нужно быть защищенными от коронавируса и других болезней", - добавил он.