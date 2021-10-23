В Удмуртии с 30 октября вводят обязательную самоизоляцию для лиц старше 60 лет

ТАСС, 23 октября. Обязательная самоизоляции людей старше 60 лет людей вводится в Удмуртии с 30 октября, ранее эта норма действовала для 65-летних. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава региона Александр Бречалов, информируя о новых изменениях в распоряжении о введении режима повышенной готовности.

"Граждане в возрасте 60 лет и старше обязаны соблюдать режим самоизоляции, если они не являются работниками здравоохранения, либо их нахождение на рабочем месте важно для функционирования организации", - написал Бречалов, уточнив, что ограничения вводят с 30 октября и до особого распоряжения.

Также с 30 октября услуги МФЦ в очном формате будут оказывать только по предварительной записи и при разделении посетителей на вакцинированных или переболевших и остальных. Гостиницы и хостелы могут оказывать услуги только вакцинированным посетителям или имеющим отрицательный ПЦР-тест.

С 25 октября запретили работать фуд-кортам, а фитнес-центрам и спортивным учреждениям разрешат работать только в случае, если у работников и посетителей будет документы о вакцинации, либо о перенесенном заболевании, либо результаты ПЦР-теста, полученные не ранее, чем за 72 часа.

В Удмуртии на протяжении почти четырех недель растет число ежедневно выявляемых случаев заболеваний коронавирусом. 23 октября власти сообщили о новом антирекорде - 391 случае заражения. Всего с начала пандемии коронавирус выявили у 60,9 тыс. человек. Более 500 классов школ и групп в учреждения СПО закрыли на карантин по коронавирусу.

В регионе действует масочный режим в общественных местах, запретили работу заведений общепита в ночное время, кроме доставки и работы навынос. С 5 октября и до особого распоряжения посещение зрителями спортивных, культурных и иных мероприятий возможно только при наличии у всех посетителей QR-кода с отметкой о вакцинации.