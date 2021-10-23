Польша решила отправить в Белоруссию третью партию гуманитарной помощи для мигрантов

ВАРШАВА, 23 октября. /ТАСС/. Власти Польши решили отправить в Белоруссию очередную партию гуманитарной помощи для мигрантов. Об этом говорится в сообщении, размещенном в субботу на странице польского правительства в Twitter .

— гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

Мигранты на польско-белорусской границе — гибридное оружие или нуждающиеся в помощи люди?

"К пограничному переходу в Бобровниках отправился уже третий гуманитарный транспорт", - указывается в тексте. В нем подчеркивается, что ранее Минск дважды отказывался принять такую помощь.

"Груз состоит из теплой одежды, палаток и одеял для мигрантов, кочующих на белорусской стороне границы", - проинформировал польский кабинет министров.

Президент Польши Анджей Дуда опубликовал в Twitter призыв к властям Белоруссии пропустить транспорт.

В августе и начале октября Варшава уже пыталась передать гуманитарный груз, включавший палатки, полевые кровати, одеяла и средства личной гигиены для беженцев, но Минск эту помощь не принял.

С начала года более 23 тыс. мигрантов пробовали нелегально пересечь польскую границу с белорусской стороны. Большинство таких попыток было пресечено пограничниками. Польские власти возлагают ответственность за происходящее на белорусское руководство, которое якобы доставляет беженцев в свою страну, а затем отправляет их через границу с Польшей, Литвой и Латвией, чтобы спровоцировать миграционный кризис в Европе.