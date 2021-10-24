Эксперт: передача России останков советского разведчика Кузнецова должна быть вне политики

"Здесь не может быть никакой политической акции и борьбы. К огромному сожалению, очень многие политики сейчас полностью нивелируют нормы морали и человечности ради каких-то сиюминутных хайпов и политического пиара", - сказал он. Политический эксперт назвал заявление мэра Львова Андрея Садового об отказе передать останки воина родственникам "безумием и отвагой отдельно взятых людей". "Есть политический пиар, есть политическая игра, есть политическая борьба, есть идеология, а есть общепринятые морально-этические устои и ценности, которые необходимо соблюдать, вне зависимости от того, кто ты, какую должность занимаешь, с кем в каких отношениях состоишь, ты должен это соблюдать", - подчеркнул он.

Лазарев заявил, что в этом случае действия градоначальника неприемлемы. "Мэр города не должен на этом пиариться, не должен создавать имидж "борца с Россией", делать пост в "Фейсбуке" и писать, что все, что касается с РФ, никак нельзя. Это глупость. К вам обратились частные люди, попросили останки своего родственника", - сказал эксперт. Он выразил сомнение, что официальный Киев как-либо отреагирует на ситуацию. "Разумеется, если есть [у власти] совесть, то они должны осудить <...> Можно было бы сделать какие-то заявления. Но у нас такое количество других проблем, даже в морально-этическом поле, на которые хотелось бы видеть реакцию центральной власти, но ее нет. Поэтому ожидать, что здесь будет какая-то реакция, я бы не стал", - резюмировал он.

Мэр Львова сообщил 22 октября, что местные власти не намерены передавать России останки Николая Кузнецова, несмотря на решение суда. Кассационный административный суд Верховного суда Украины 15 сентября обязал исполнительный комитет Львовского горсовета разрешить родственникам Кузнецова перезахоронить его останки из могилы на Холме Славы во Львове на Широкореченском военно-мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Это решение окончательное и не подлежит обжалованию. Однако в горсовете отказались выполнять постановление суда.

Эта история длится с 2000 года. Тогда с просьбой перезахоронить останки ко Львову обратились ветераны Екатеринбурга. В 2007 году российской делегации было отказано. В 2008 году с соответствующей просьбой обращалась родственница разведчика Маргарита Брюханова, в этом же году она подала иск в суд. Судебные тяжбы длились до сентября 2021 года.

О разведчике

Николай Кузнецов погиб от рук украинских националистов в ночь на 9 марта 1944 года, когда попал в засаду в селе Боратин Львовской области. В 1959 году останки разведчика были обнаружены в лесу близ места его гибели, а в 1960 году он был похоронен с воинскими почестями на львовском Холме Славы. Однако нынешние украинские власти оказались неспособны обеспечить сохранность захоронения, на которое периодически нападают вандалы. Так, в 2019 году с могильной плиты был похищен бронзовый барельеф.