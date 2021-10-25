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В Югре число заболевших ковидом за сутки впервые в 2021 году достигло 264

Это также максимум заражений в регионе с июля 2020 года

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 октября. /ТАСС/. Количество инфицированных новой коронавирусной инфекцией в Ханты-Мансийском автономном округе за сутки увеличилось на 264, сообщил оперативный штаб региона в понедельник.

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Это максимум заражений в регионе с июля 2020 года, когда фиксировалась первая волна заболеваемости. В 2021 году данное число заболевших за сутки зафиксировали впервые. С 7 сентября, когда в Югре было зафиксировано 136 заболевших, ежесуточный показатель заболеваемости в округе вырос почти в два раза.

"За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 264 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении штаба.

С 11 октября в Югре введена обязательная вакцинация для ряда категорий граждан, а с 25 октября в регионе начнут действовать QR-коды в ряде муниципалитетов, с 8 ноября - во всех населенных пунктах. За время пандемии в регионе, по данным оперштаба на 25 октября, 80,5 тыс. заболели, 75,5 тыс. пациентов выздоровели, 1 282 умерли.

Теги
РоссияХанты-Мансийский автономный округПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
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